Арман Царукян: «Время почти настало. Очень скоро в UFC объявят о моем следующем бое»
Царукян рассказал о следующем бое.
Арман Царукян сказал, что у него уже запланирован бой.
«Время почти настало. Очень скоро в UFC объявят о моем следующем бое. Кто, по-вашему, будет стоять напротив меня? Ждет ли нас большой сюрприз?» – написал Царукян.
Ранее журналист The Ring Манук Акопян сообщил, что Арман Царукян и Чарльз Оливейра проведут бой 20 сентября на турнире UFC 331.
Первый бой Оливейры и Царукяна прошел 14 апреля 2024 года на UFC 300. Арман победил раздельным решением судей.
Арман Царукян проведет схватку по грэпплингу с индийским фитнес-блогером
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
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