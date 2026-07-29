Арман Царукян: «Время почти настало. Очень скоро в UFC объявят о моем следующем бое»

Царукян рассказал о следующем бое.

Арман Царукян сказал, что у него уже запланирован бой.

«Время почти настало. Очень скоро в UFC объявят о моем следующем бое. Кто, по-вашему, будет стоять напротив меня? Ждет ли нас большой сюрприз?» – написал Царукян.

Ранее журналист The Ring Манук Акопян сообщил , что Арман Царукян и Чарльз Оливейра проведут бой 20 сентября на турнире UFC 331.

Первый бой Оливейры и Царукяна прошел 14 апреля 2024 года на UFC 300. Арман победил раздельным решением судей.

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