❌ У UFC точно сорвался бой из карда турнира в Белом доме – практически в прямом эфире. Фанаты нервничают 🥲

До самого хайпового турнира в истории UFC осталось примерно три месяца. Фанатам не терпится узнать, разочарует ли их вновь матчмейкинг промоушена. Или же Дана Уайт тряхнет индустрию, как в старые добрые «коноровские» времена.

Предпосылки есть, к сожалению, для обоих вариантов. За первый говорят осторожные и нелогичные титульники последних лет, а также очень посредственный старт «эпохи Paramount» (судя по критике в соцсетях). Светлая сторона – практически неограниченные ресурсы для организации турнира в Белом доме, на который хотят попасть все бывшие и нынешние бойцы промоушена (кроме некоторых мексиканцев).

👇 А теперь вытираем воду шваброй и читаем главное.

«Один бой слетел буквально в тот момент, когда я сюда вошел», – сказал Уайт о турнире в Белом доме во время пресс-конференции, посвященной UFC 326.

А вот этот момент: матчмейкер Майк Мейнард получает неприятную новость от коммерческого директора Хантера Кэмпбелла.

Фанаты обеспокоены.

💭 «Пожалуйста, только не Перейра».

💭 «Мне кажется, он сказал: «Джон».

💭 «Нужен специалист по чтению по губам».

💭 «Это было бы не так страшно, поставь ты больше шести боев в кард».

💭 «Сами виноваты, что доверяют Джонсу».

Есть идеи?