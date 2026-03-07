Эдди Хирн: «Со мной связались несколько известных бойцов UFC. Они чувствуют, что их обделяют»

Эдди Хирн: со мной связались несколько известных бойцов UFC.

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что планирует сотрудничать с бойцами ММА.

Ранее стало известно, что промоутерская компания Хирна Matchroom будет вести «деловые операции» чемпиона UFC Тома Аспиналла.

«Подпишем ли мы Фрэнсиса Нганну , который стал свободным агентом? Да, скорее всего, мы с ним поговорим. За последние 12 часов со мной связались... не скажу, что дюжина, но несколько довольно известных бойцов UFC.

Я, конечно, не буду подписывать их всех. Но их вся эта история очень заинтересовала, потому что они чувствуют, что не получают того, чего заслуживают. И наша задача – это исправить», – сказал Хирн.

