Эдди Хирн: «Со мной связались несколько известных бойцов UFC. Они чувствуют, что их обделяют»

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что планирует сотрудничать с бойцами ММА.

Ранее стало известно, что промоутерская компания Хирна Matchroom будет вести «деловые операции» чемпиона UFC Тома Аспиналла.

«Подпишем ли мы Фрэнсиса Нганну, который стал свободным агентом? Да, скорее всего, мы с ним поговорим. За последние 12 часов со мной связались... не скажу, что дюжина, но несколько довольно известных бойцов UFC.

Я, конечно, не буду подписывать их всех. Но их вся эта история очень заинтересовала, потому что они чувствуют, что не получают того, чего заслуживают. И наша задача – это исправить», – сказал Хирн.

Эдди Хирн: «Аспиналл способен навести серьезный шум в мире бокса. Но пока это не входит в наши планы»

9 язв современного бокса

Опа! Бунт на корабле у лысого капитана.
Сейчас Хирн развалит нахрен это UFC. )
Ответ Tempfer
Опа! Бунт на корабле у лысого капитана. Сейчас Хирн развалит нахрен это UFC. )
Юфс никто не способен развалить, только если они сами к себе руку приложат
Подпишет Нганну, Пейджа и возможно Адесанью. Может ещё кого-то.
Ответ Fizkultprivet
Подпишет Нганну, Пейджа и возможно Адесанью. Может ещё кого-то.
Ты рандомные фамилии написал?
Или на каждого подписанного белого надо подписывать 3х черных? 😄
Ответ Глэкк
Ты рандомные фамилии написал? Или на каждого подписанного белого надо подписывать 3х черных? 😄
Пейдж и Адесанья публично критиковали Уайта, что он платит малоизвестному боксеру 15 миллионов и явно намекали, что сами хотят такие же суммы. Про Нганну сам Хирн написал.
