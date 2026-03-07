Бо Никал: на 101% уверен, что выиграл бы у Чимаева в борцовской схватке.

Боец среднего веса UFC Бо Никал заявил, что заинтересован в схватке по грэпплингу с чемпионом дивизиона Хамзатом Чимаевым .

«Схватка с Чимаевым? Да, это было бы интересно. Я бы с радостью встретился с ним. И я на 100% уверен, что выиграл бы у него. Даже на 101%.

Я смотрел бои с его участием, анализировал их. Но дело даже не в этом. Я не пытаюсь проявить неуважение к Хамзату, а просто хочу сказать, что верю в себя», – сказал Никал.

Никал в последний раз дрался в ноябре, когда победил Родольфо Виейру нокаутом в третьем раунде.

Абдулрашид Садулаев: «Бо Никал, ММА – хороший выбор для тебя. Но борьба – другая глубина. Я живу в этом океане, здесь правила диктуют акулы»