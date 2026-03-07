IBF не санкционирует бой Опетаи в Zuffa Boxing. Он потеряет пояс чемпиона

IBF не будет санкционировать поединок Джея Опетаи в Zuffa Boxing.

Руководство Международной боксерской федерации (IBF) не будет санкционировать поединок Джея Опетаи против Брэндона Глэнтона.

Если Опетая выйдет на ринг, то лишится пояса чемпиона мира по версии организации в первом тяжелом весе. Бой между Опетаей и Глэнтоном должен возглавить турнир Zuffa Boxing 4, который состоится 8 марта.

Zuffa Boxing был основан в марте прошлого года, когда председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх и компания TKO подписали договор о партнерстве под руководством Даны Уайта.

