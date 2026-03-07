Уайт – о турнире UFC в Белом доме: «Буквально только что один из боев сорвался»

Кард турнира UFC в Белом доме потерял один поединок.

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что кард турнира промоушена в Белом доме потерял один поединок.

«Позвольте кое-что рассказать о турнире в Белом доме. Мы работали над этим кардом без остановки, и буквально только что один из боев сорвался. Один из поединков пришлось отменить сегодня вечером. Да, это жестко», – сказал Уайт.

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня. Ранее появилась информация, что на организацию ивента промоушен потратит $60 млн.

Дана Уайт: «Кард турнира в Белом доме готов. Будет ли там Конор? Посмотрим»

Дана Уайт: «На турнире в Белом доме планируется шесть боев. Возможно, я добавлю еще один»