Уайт – о турнире UFC в Белом доме: «Буквально только что один из боев сорвался»
Кард турнира UFC в Белом доме потерял один поединок.
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что кард турнира промоушена в Белом доме потерял один поединок.
«Позвольте кое-что рассказать о турнире в Белом доме. Мы работали над этим кардом без остановки, и буквально только что один из боев сорвался. Один из поединков пришлось отменить сегодня вечером. Да, это жестко», – сказал Уайт.
Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня. Ранее появилась информация, что на организацию ивента промоушен потратит $60 млн.
Дана Уайт: «Кард турнира в Белом доме готов. Будет ли там Конор? Посмотрим»
Дана Уайт: «На турнире в Белом доме планируется шесть боев. Возможно, я добавлю еще один»
Опубликовано: Артем Шашура
Хоть бы сказал, какой бой слился и из-за чего