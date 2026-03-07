12

Уайт – о турнире UFC в Белом доме: «Буквально только что один из боев сорвался»

Кард турнира UFC в Белом доме потерял один поединок.

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что кард турнира промоушена в Белом доме потерял один поединок.

«Позвольте кое-что рассказать о турнире в Белом доме. Мы работали над этим кардом без остановки, и буквально только что один из боев сорвался. Один из поединков пришлось отменить сегодня вечером. Да, это жестко», – сказал Уайт.

Турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня. Ранее появилась информация, что на организацию ивента промоушен потратит $60 млн.

Дана Уайт: «Кард турнира в Белом доме готов. Будет ли там Конор? Посмотрим»

Дана Уайт: «На турнире в Белом доме планируется шесть боев. Возможно, я добавлю еще один»

Опубликовано: Артем Шашура
12 комментариев
Конор прожег своими анализами стаканчик, поэтому его бой пришлось отменить
Лысый уже вторую неделю обещает обьявить кард
Хоть бы сказал, какой бой слился и из-за чего
Ответ Габи Жезус
Лысый уже вторую неделю обещает обьявить кард Хоть бы сказал, какой бой слился и из-за чего
Специально интригует.
ну ничего, в мае кард объявит лысый
Опять Конор?)
Чую, этот распиаренный ивент в белом доме будет на деле пшиком
С костлявым по деньгам не сошлись что ли
"сорвался бой" это значит рыжему деду не понравился чувак в карде, рожа чет напомнила или фамилия непроизносимая, может засветился в симпатиях к демократам, не согласовал короч.
Так планировал ведь много чемпионских боёв, а по факту только 2. Значит много сорвалось )
Турнир будет фигнёй, но лысый будет отказываться до последнего
