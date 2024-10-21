Звезда «Эйфории» сыграет «женщину-Рокки» – в фильме про боксершу, которую чуть не застрелил муж

Сложная история Кристи Мартин.

В сентябре в США стартуют съемки фильма (у которого пока нет названия) о культовой американской боксерше Кристи Мартин. Главную роль исполнит звезда «Эйфории» и «Белого лотоса» Сидни Суини, а режиссером выступит Дэвид Мишод, известный по работе над «Царством животных» и «Ровером».

Что известно о новом фильме?

«Ее ярость понятна и оправданна». Тяжелая история Мартин – восхождение в 90-х у Дона Кинга и токсичные отношения с мужем-менеджером

Кристи Мартин – самая известная боксерша в США. Считаем:

• бывшая чемпионка мира в полусреднем весе;

• первая женщина, подписавшая контракт с культовым промоутером Доном Кингом;

• единственная боксерша, появлявшаяся на обложке Sports Illustrated;

• член боксерского Зала славы.

В 1989 году Мартин познакомилась с менеджером Джимом Мартином, за которого впоследствии вышла замуж – и это главная драма ее жизни. Спустя 20 лет во время ссоры в их доме во Флориде Кристи Мартин пережила покушение на убийство: муж несколько раз ударил ее ножом, выстрелил, а потом получил 25 лет тюрьмы.

Несмотря на ранения, Мартин выжила и даже вернулась в бокс – очень хотела набить 50 побед. Две попытки оказалась неудачными, но рекорд все равно увесистый – 49-7-3. Заветные цифры не покорились, но уже после завершения карьеры в 2012 году Мартин сделала более важное – основала организацию Christy’s Champs, которая поддерживает жертв домашнего насилия.

«У меня есть опыт создания фильмов о травмированных мужчинах, хотелось снять фильм о женщине, в которой бурлит яростная энергия, – рассказал режиссер Дэвид Мишод. – Когда два года назад я наткнулся на историю Кристи Мартин, то понял, что нашел то, что искал. Ее ярость понятна и оправданна – зрители будут жаждать этого из-за обстоятельств, в которых она оказалась.

Фильм рассказывает о Кристи – девушке-лесбиянке из маленького города в Западной Вирджинии в 90-х. Мартин родилась в относительно консервативной семье, ей не разрешали быть такой, какая есть, поэтому она использовала бокс как средство выражения себя и гнева. Она пошла на опасные и фундаментальные компромиссы, самым важным из которых стала свадьба с невероятно опасным мужчиной».

Суини занималась борьбой и кикбоксингом и уже показала образ Мартин со стрижкой в стиле 90-х

Зрители неоднозначно встретили утверждение Суини на главную роль – точно ли справится с образом боксерши со сложной судьбой?

Сама Суини занималась борьбой и кикбоксингом с 12 до 19 лет и назвала роль Мартин (как отметили продюсеры фильма, «женщина-Рокки») вызовом:

«Мне не терпелось вернуться на ринг, тренироваться и изменить тело. История Кристи непростая, она требует физических и эмоциональных усилий, нужно нести большой груз. Но мне нравится бросать себе вызов. Кристи Мартин не только узаконила женский бокс, но и преодолела гендерные стереотипы, столкнувшись с эмоциональным, физическим и финансовым насилием.

История Кристи проливает свет на невероятный путь к вершине, показывая, с какими трудностями она столкнулась, добившись известности. Я чувствую себя обязанной рассказать историю женщины, которая столкнулась с множеством трудностей и не позволила им сломить себя. Это мощная и эмоциональная история».

Сама Мартин консультировала продюсеров, а Суини уже показала кадры подготовки – с прической в стиле 90-х и в боксерской футболке: «Путь Мартин – свидетельство стойкости, силы и надежды, и для меня большая честь встать на ее место и поделиться с вами потрясающей историей».

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Фото: Gettyimages.ru /Al Bello/Jed Jacobsohn/Allsport, Monica Schipper