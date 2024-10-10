А вы за кого в бою Бетербиев – Бивол?

Редакция Спортса’’ определилась.

12 октября Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол в долгожданном бою определят, кто из них станет абсолютным чемпиона мира в полутяжелом весе. Это первый случай в истории бокса, когда двое россиян подерутся за звание абсолюта.

Интригующий поединок – и сложнейший выбор, за кого болеть.

Иван Ефимов – за Бетербиева

Не болеть за Бивола невозможно – он редкий талант. Но Бетербиев всю карьеру оставался в тени – даже поразительная статистика не помогла хайпануть. Только представьте: 20 побед – и все нокаутом! Но пока Бетербиев мечтал о бое с Канело, Бивол его победил. Пока мечтал подраться с чемпионами UFC, такие бои перестали интриговать.

Бой с Биволом в 39 лет – последний шанс получить награду за долгий путь. За Бивола будет грустно, но этим и драматичен бой – кто-то из россиян проиграет. Бетербиев заслужил победу: угрюмый, скромный, иногда юморной, но взрывоопасный, на ринге превращается в бульдозер, не видящий преград.

Бетербиев не проигрывал, но знает, что он не идеальный боксер: «Верю, что талант – это труд. Если хочешь догнать тех, кто намного впереди тебя, надо делать в два раза больше». И может показать миллионам, как трудяга бьет вундеркинда российского бокса, с детства считавшегося феноменом.

Андрей Голышев – за Бивола

Бивол и Бетербиев год за годом шли к абсолютному чемпионству: не бегали от сложных боев и разбивали любого соперника, демонстрируя разницу в классе. Особенно ярко запомнилась победа Бивола над звездой мирового бокса Канело Альваресом. Такого боксерского мастер-класса не ожидал вообще никто.

Закономерно, что в полутяжелом весе осталось только два чемпиона: их заслуги неоспоримы. Дальше – дело вкуса. Кто-то любит бокс именно за зрелище и нокауты. Мне доставляет удовольствие изящный, умный, отточенный стиль Бивола. Если это и есть советская школа бокса, она заслужила отложенную победу.

Денис Дорофеев – за красивый бокс

Снова выбираю красивый бокс, хотя однажды 1,5 часа общался с Бетербиевым и кайфанул – это подкупает. Бивол по-человечески тоже импонирует: во всех интервью открыт к диалогу и дает развернутые ответы – за это его стоит ценить не меньше, чем за умный и техничный бокс.

Да, оба чемпиона никак не раскручивали противостояние и ждали, что за них это сделают матчмейкеры, но мимо, а сам бой мы увидим только благодаря Турки Аль эш-Шейху.

Перебоксирует ли Бивол на ногах или Бетербиев запрессингует и потрясет соперника? А вдруг мы увидим Бивола, работающего агрессивным первым номером, и Бетербиева, уклоняющегося в разменах на средней и ближней дистанции? Мне очень интересны ответы на эти вопросы.

Не исключаю, что Бивол разберет 39-летнего Бетербиева, как Александр Усик – Мурата Гассиева. Но надеюсь, что Бетербиев сохранил форму и рефлексы даже в нынешнем возрасте и при множестве травм, чтобы полностью отдать себя в главном бою в профессиональной карьере.

Иначе зачем это все?

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Два главных российских боксера подерутся не под флагом России. Как так?

Фото: Gettyimages /Richard Pelham / Stringer, Mathieu Belanger / Stringer