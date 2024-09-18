Стрельба в офисе Wildberries: экс-боец MMA, работавший охранником, погиб, еще несколько – ранены

Что произошло?

Главный скандал дня – стрельба в главном офисе Wildberries. Среди погибших и пострадавших – бывшие и действующие бойцы MMA.

Что произошло?

Двое погибших, семеро пострадавших, около 30 задержанных – Бакальчуки обвиняют в случившемся друг друга

18 сентября в Москве в офисе Wildberries произошла стрельба – есть погибшие и раненые. Все случилось, когда муж владелицы компании Татьяны Бакальчук Владислав Бакальчук (пара разводится) в сопровождении охраны приехал в бизнес-центр «Романов Двор».

В компании заявили, что Бакальчук попытался незаконно проникнуть в офис. Сотрудники вызвали полицию. Позже в офисе, как отметил телеграм-канал Mash, появилась группа неизвестных – началась стрельба. В результате погибли два охранника, еще семь человек пострадали, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. По данным «Интерфакса», задержано около 30 участников конфликта.

В Wildberries заявили, что у Бакальчука не было доступа в офис, «так как он не является сотрудником и как владелец 1% имеет право только на запрос документов». Стрельба произошла на фоне развода Бакальчуков и слияния Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. РБК отмечал, что сделку одобрило правительство.

По словам Бакальчука, он приехал, чтобы провести переговоры по финансированию строительства новых складов компании: «Я приехал в офис компании с коллегами, но уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт. В какой-то момент в ходе конфликта прозвучали выстрелы, ранен один из моих коллег».

Татьяна Бакальчук сказала о «неудачной попытке рейдерского захвата» и заявила, что никаких мирных переговоров не планировалось: «Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию».

Владислав Бакальчук назвал ситуацию масштабной провокацией и сказал, что он сам мог быть целью нападавших. Позже РБК опубликовал видео, на котором один из участников конфликта разбил стекло в офисе. В Wildberries заявили, что нападавший сопровождал Бакальчука, а его окружение первым начало стрельбу. Сам Бакальчук отверг обвинения и возложил ответственность за инцидент на компанию:

«Я знал, что возможны провокации, поэтому обратился в МВД для обеспечения охраны. Охрана БЦ отказала в пропуске меня и моих коллег, используя нелепые оправдания, как будто мы какие-то «непонятные люди в гражданском», несмотря на присутствие сотрудников полиции.

Никто не мог представить, что начнется стрельба. Мои люди не были вооружены, нас защищали сотрудники полиции. Первые выстрелы прозвучали изнутри здания через стекло офиса Wildberries. В тот момент началась настоящая паника, повсюду был дым, люди пытались укрыться.

Мои коллеги, пришедшие со мной, были ранены. Это не перестрелка, как пытается представить руководство РВБ [название компании после объединения Wildberries и Russ], а настоящий расстрел».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия». По информации телеграм-канала Baza, Бакальчука доставили в полицию на допрос, он проходит по делу как свидетель.

Экс-боец AMC Fight Nights, работавший в Wildberries охранником, погиб. Действующий боец ACA, у которого в октябре планировался бой – ранен

Один из двух погибших – бывший боец MMA Ислам Эльмурзиев, который работал в Wildberries охранником. У Эльмурзиева 40+ тысяч подписчиков в инстаграме – на него подписаны Хасбик, Магомед Исмаилов и Мовсар Евлоев.

На профессиональном уровне он провел четыре боя (2-2), а последний раз выходил в клетку в 2019-м на турнире AMC Fight Nights, где победил Гагашу Имамалиева. Через год он завершил карьеру и, как отметил журналист Александр Лютиков, ушел со словами:

«Я покончил с харамными боями – и советую всем мусульманам. Известность – это когда все ангелы на небесах знают твое имя из-за твоего поклонения. Ослушаясь Аллаха, делая то, что запрещает религия, обретем ли мы известность, описанную выше? Навряд ли...»

По информации телеграм-канала Mash, среди пострадавших – бойцы MMA Абубакар Местоев и Умар Чичаев:

• Местоеву – 30 лет. Он вице-чемпион Европы по карате. Рекорд в профессиональных ММА – 13-4. Последний бой он провел в декабре-2023, победив Руслана Яманбаева на ACA 167. 4 октября на турнире ACA 180 в Грозном планировался его бой с легковесом Эриваном Перейрой.

• Чичаев – чемпион Европы и мира по тхэквондо. По MMA он выступал до 2015 года, дрался в промоушенах ACB (сейчас – ACA) и Fight Nights и закончил профессиональную карьеру с рекордом 4-3. В 2015-м он провел последний бой, нокаутировав Михаила Майорова на WFCA 7.

Новые детали в деле чемпиона Европы, который чуть не потерял глаз в драке. Возможно, был конфликт в клубе

Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков; instagram.com/islam__orstxo ; aca-mma.com