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  4. Хабиб и Гейджи пересеклись в отеле перед поединком Усмана и Колгана

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Хабиб и Гейджи пересеклись в отеле перед поединком Усмана и Колгана
Гейджи и Хабиб встретились в отеле.

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и чемпион UFC Джастин Гейджи встретились в отеле перед поединком чемпиона PFL в легком весе Усмана Нурмагомедова и Арчи Колгана.

Хабиб будет в углу Усмана, а Гейджи будет секундировать Колгана.

Усман Нурмагомедов проведет поединок против Арчи Колгана на турнире PFL в Нью-Йорке 1 августа. Трансляцию турнира покажет Okko.

Самый сложный бой для Усмана Нурмагомедова – с Хабибом и Гейджи в углах 

Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Anatomy of a Fighter
Арчи Колган
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logoPFL
logoУсман Нурмагомедов
logoХабиб Нурмагомедов
logoДжастин Гейджи

Комментарии

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«тяжжёлый» какой…🙂‍↔️😅🤗
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