Хабиб и Гейджи пересеклись в отеле перед поединком Усмана и Колгана

Гейджи и Хабиб встретились в отеле.

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и чемпион UFC Джастин Гейджи встретились в отеле перед поединком чемпиона PFL в легком весе Усмана Нурмагомедова и Арчи Колгана .

Хабиб будет в углу Усмана, а Гейджи будет секундировать Колгана.

Усман Нурмагомедов проведет поединок против Арчи Колгана на турнире PFL в Нью-Йорке 1 августа. Трансляцию турнира покажет Okko.

Самый сложный бой для Усмана Нурмагомедова – с Хабибом и Гейджи в углах