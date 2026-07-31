Хабиб и Гейджи пересеклись в отеле перед поединком Усмана и Колгана
Гейджи и Хабиб встретились в отеле.
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и чемпион UFC Джастин Гейджи встретились в отеле перед поединком чемпиона PFL в легком весе Усмана Нурмагомедова и Арчи Колгана.
Хабиб будет в углу Усмана, а Гейджи будет секундировать Колгана.
Усман Нурмагомедов проведет поединок против Арчи Колгана на турнире PFL в Нью-Йорке 1 августа. Трансляцию турнира покажет Okko.
Самый сложный бой для Усмана Нурмагомедова – с Хабибом и Гейджи в углах
Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Anatomy of a Fighter
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