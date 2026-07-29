Хабиб – об Умаре и Усмане: «Возможно, лучшая пара братьев в истории ММА. Время покажет»
Хабиб похвалил братьев.
Хабиб Нурмагомедов высказался об Умаре и Усмане Нурмагомедовых.
«Возможно, лучшая пара братьев в истории ММА. Время покажет», – написал Хабиб.
Усман Нурмагомедов подерется против Арчи Колгана 1 августа на турнире PFL в Нью-Йорке. Это будет последний поединок Нурмагомедова по контракту с лигой.
30 августа в Шанхае Умар Нурмагомедов подерется с Суном Ядуном.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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