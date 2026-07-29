Хабиб – об Умаре и Усмане: «Возможно, лучшая пара братьев в истории ММА. Время покажет»

Хабиб похвалил братьев.

Хабиб Нурмагомедов высказался об Умаре и Усмане Нурмагомедовых .

«Возможно, лучшая пара братьев в истории ММА. Время покажет», – написал Хабиб.

Усман Нурмагомедов подерется против Арчи Колгана 1 августа на турнире PFL в Нью-Йорке. Это будет последний поединок Нурмагомедова по контракту с лигой.

30 августа в Шанхае Умар Нурмагомедов подерется с Суном Ядуном.

Хабиб Нурмагомедов пробежал 5 км за 23 минуты