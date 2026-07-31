Усман Нурмагомедов: «Был сериал – «Конан-варвар», я его смотрел. После этого нашел маленький нож, кинул в Умара и крикнул «Конан-варвар!»

Усман Нурмагомедов вспомнил историю из детства, связанную с Умаром Нурмагомедовым.

Чемпион PFL Усман Нурмагомедов рассказал самую запомнившуюся историю из детства, связанную с его братом Умаром Нурмагомедовым .

«Тогда был сериал – «Конан-варвар», я его смотрел. Еще была «Зена – королева воинов». Думаю, многие знают. Я посмотрел этот мультфильм, и после этого нашел на кирпичном заводе, где мы гуляли, маленький нож – он был тупой спереди. Я его кинул в Умара [Нурмагомедова] и крикнул «Конан-варвар!».

И этот нож прилетел ему в кость между ребер. Он ударился и повис. Умар даже не попытался его вытащить – сразу стал за мной бегать, а я убежал к матери. А он два шага сделал, остановился и вытащил. У него до сих пор след есть, если посмотреть. Но он ему неглубоко зашел – нож был тупой и попал в кость. Таких много историй у нас», – рассказал Нурмагомедов.

Усман Нурмагомедов проведет поединок против Арчи Колгана на турнире PFL в Нью-Йорке 1 августа. Трансляцию турнира покажет Okko.

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