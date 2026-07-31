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Усман Нурмагомедов: «Был сериал – «Конан-варвар», я его смотрел. После этого нашел маленький нож, кинул в Умара и крикнул «Конан-варвар!»
Усман Нурмагомедов вспомнил историю из детства, связанную с Умаром Нурмагомедовым.

Чемпион PFL Усман Нурмагомедов рассказал самую запомнившуюся историю из детства, связанную с его братом Умаром Нурмагомедовым.

«Тогда был сериал – «Конан-варвар», я его смотрел. Еще была «Зена – королева воинов». Думаю, многие знают. Я посмотрел этот мультфильм, и после этого нашел на кирпичном заводе, где мы гуляли, маленький нож – он был тупой спереди. Я его кинул в Умара [Нурмагомедова] и крикнул «Конан-варвар!».

И этот нож прилетел ему в кость между ребер. Он ударился и повис. Умар даже не попытался его вытащить – сразу стал за мной бегать, а я убежал к матери. А он два шага сделал, остановился и вытащил. У него до сих пор след есть, если посмотреть. Но он ему неглубоко зашел – нож был тупой и попал в кость. Таких много историй у нас», – рассказал Нурмагомедов.

Усман Нурмагомедов проведет поединок против Арчи Колгана на турнире PFL в Нью-Йорке 1 августа. Трансляцию турнира покажет Okko.

Хабиб и Гейджи пересеклись в отеле перед поединком Усмана и Колгана

Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Red Corner MMA
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Комментарии

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Довольно странно, мы тоже играли в детстве подражая всяким персонажам из фильмов, но кидались шишками. В ножички тоже играли, но чтобы кинуть ножичком в брата или друга, в голову такого не приходило.
ОтветFizkultprivet
Довольно странно, мы тоже играли в детстве подражая всяким персонажам из фильмов, но кидались шишками. В ножички тоже играли, но чтобы кинуть ножичком в брата или друга, в голову такого не приходило.
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ОтветГусейн Магомедрасулов
Комментарий скрыт
Что бы развлекать тех кто комментирует же, разве нет?
ОтветИван Терпеливый
дебил какой-то
Тут более печально не то, что он это сделал, дети бывают тупыми, а то что он рассказывает про это с гордостью.
Бессмертный фильм ДМБ
- Я в детстве подшипник переварил!
- Он еще и идиот ...
цивилизованное общество
ОтветCadabrius
цивилизованное общество
что поделать, хочется "движухи"
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