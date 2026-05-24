  • Верховен про остановку боя против Усика: «На мой взгляд, это ранняя остановка. Рефери должен был дать мне уйти на щите»
Рико Верховен отреагировал на остановку в поединке против Александра Усика.

«На мой взгляд, это ранняя остановка. Но не мне решать. Кажется, она была немного ранней. Рефери знает, что мы приближаемся к завершению раунда. Дай мне уйти на щите или пусть прозвенит колокол», – сказал Верховен.

Верховен проиграл Усику нокаутом в 11-м раунде поединка за титул чемпиона мира по версии WBC. Рефери остановил бой с гонгом.

Усик чуть не проиграл кикбоксеру с одним боем в карьере – от катастрофы спас рефери!

Остановка в бою Усика и Верховена – справедливая?
ДаАлександр Усик
НетРико Верховен
У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?9045 голосов
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Source of Boxing
ничего себе ранняя. там мало того, что Рико на ногах был и отвечал, так ещё и гонг уже прозвучал. рефери не имел права останавливать бой.
Это была перемога.
Спасли Усика на самом деле. Более чем уверен, что Верховен восстановился бы. У него сколько там чемпионских боёв в кикбоксинге? Больше 10-ти точно. Опыта вагон у него. Короче лишили нас развязки
Ну да. Не знал что его собирались уже ограбить судьи и решением )
Факты, но судя по запискам судей, там все заранее решено было, только Рико об этом не предупредили, пришлось импровизировать организаторам
Пока самое большое впечатление в спорте 2026 - это старый огромный Рико, который коряво прыгает по рингу без устали со скоростью молодого средневеса, выбрасывая при этом нескончаемые силовые. Просто машина!

Судья остановил рано, да. Плюс Усик жирноват и растренерован. Если будет реванш (надеюсь, что нет) и Усик подготовится как следует - это будет нокаут Рико до 8 раунда. Не хотелось бы... пускай все так и останется красивой историей почти свершившегося апсета столетия.
Пока самое большое впечатление в спорте 2026 - это старый огромный Рико, который коряво прыгает по рингу без устали со скоростью молодого средневеса, выбрасывая при этом нескончаемые силовые. Просто машина! Судья остановил рано, да. Плюс Усик жирноват и растренерован. Если будет реванш (надеюсь, что нет) и Усик подготовится как следует - это будет нокаут Рико до 8 раунда. Не хотелось бы... пускай все так и останется красивой историей почти свершившегося апсета столетия.
Ничтожная попытка оправдать позор и конец бокса, как спорта высоких достижений
Рико мое почтение, фантастическое выстпуление, по сути ты деклассировал Усика, это было нечто. Судья конченный, это факт
Решение спорное,но Усик бы его в любом случае добил в 12-м раунде,а последствия для здоровья скорее всего были бы намного хреновее
Какой же овер перформанс выдал Рико. Это ответ всем хейтерам, которые тут его не ставили ни во что. А по правде, эти хейтеры просто не захотели ознакомиться с матчастью.
Усик спас бокс от безумного фрика из кикбоксинга (даже реф помог). А Верховен ещё попьет кровушки у местных топов. Он не будет возвращаться в кикбоксинг и драться там за копейки.
Кстати, после этого боя очевидно, что Фьюри и Джошай будут избегать голландца любыми способами, ибо риски быть битыми "кикбоксером" очень большие)))
пусть реванш попросит с усиком))))))у того уже два боя осталось до конца карьеры как раз
Тайсон Фьюри реабилитирован
Позорный бой!
