Верховен про остановку боя против Усика: «На мой взгляд, это ранняя остановка. Рефери должен был дать мне уйти на щите»

Рико Верховен отреагировал на остановку в поединке против Александра Усика .

«На мой взгляд, это ранняя остановка. Но не мне решать. Кажется, она была немного ранней. Рефери знает, что мы приближаемся к завершению раунда. Дай мне уйти на щите или пусть прозвенит колокол», – сказал Верховен.

Верховен проиграл Усику нокаутом в 11-м раунде поединка за титул чемпиона мира по версии WBC. Рефери остановил бой с гонгом.

