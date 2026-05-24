Верховен про остановку боя против Усика: «На мой взгляд, это ранняя остановка. Рефери должен был дать мне уйти на щите»
Рико Верховен отреагировал на остановку в поединке против Александра Усика.
«На мой взгляд, это ранняя остановка. Но не мне решать. Кажется, она была немного ранней. Рефери знает, что мы приближаемся к завершению раунда. Дай мне уйти на щите или пусть прозвенит колокол», – сказал Верховен.
Верховен проиграл Усику нокаутом в 11-м раунде поединка за титул чемпиона мира по версии WBC. Рефери остановил бой с гонгом.
Опубликовал: Артем Нагорный
Источник: Source of Boxing
Судья остановил рано, да. Плюс Усик жирноват и растренерован. Если будет реванш (надеюсь, что нет) и Усик подготовится как следует - это будет нокаут Рико до 8 раунда. Не хотелось бы... пускай все так и останется красивой историей почти свершившегося апсета столетия.
Усик спас бокс от безумного фрика из кикбоксинга (даже реф помог). А Верховен ещё попьет кровушки у местных топов. Он не будет возвращаться в кикбоксинг и драться там за копейки.
Кстати, после этого боя очевидно, что Фьюри и Джошай будут избегать голландца любыми способами, ибо риски быть битыми "кикбоксером" очень большие)))