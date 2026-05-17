Нейт Диаз проиграл Майку Перри техническим нокаутом. Врач остановил бой после второго раунда

В Лос-Анджелесе на турнире лиги Джейка Пола MVP MMA прошел бой между Нейтом Диазом (21-14) и Майком Перри (15-8). Перри победил техническим нокаутом – врачи не допустили Диаза на третий раунд.

Последний бой по MMA Диаз провел в 2022 году, когда победил Тони Фергюсона, Перри – в 2021-м (поражение от Даниэля Родригеса).

