Нейт Диаз проиграл Майку Перри техническим нокаутом. Врач остановил бой после второго раунда
В Лос-Анджелесе на турнире лиги Джейка Пола MVP MMA прошел бой между Нейтом Диазом (21-14) и Майком Перри (15-8). Перри победил техническим нокаутом – врачи не допустили Диаза на третий раунд.
Последний бой по MMA Диаз провел в 2022 году, когда победил Тони Фергюсона, Перри – в 2021-м (поражение от Даниэля Родригеса).
Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
