Нейт Диаз: «Люди подходят и говорят: «Я вырос на твоих боях». Они все толстые, по 32 года. В смысле ты вырос на моих боях? Иди потренируйся, чувак»
Диаз просит своих фанов тренироваться.
Нейт Диаз рассказал о встречах со своими фанатами.
«Что меня сводит с ума – люди постоянно подходят ко мне и говорят: «Я вырос на твоих боях». А я смотрю на них и типа: «А тебе сколько лет, чел?» А они что-то вроде: «Мне 32». Они все толстые, с седыми бородами...
В смысле ты вырос на моих боях? Иди потренируйся, чувак. Ну это жесть», – сказал Диаз.
Диаз подерется с Майком Перри 17 мая на турнире MVP MMA.
«Это бой против UFC». Что важно знать про лигу Джейка Пола, куда подписались Нганну и Диаз?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Знаю одного британского сантехника – так тот до сих пор ходит и озирается, нет ли за спиной чела с седоватой бородой и в красной футболке🤜