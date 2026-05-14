Нейт Диаз: «Люди подходят и говорят: «Я вырос на твоих боях». Они все толстые, по 32 года. В смысле ты вырос на моих боях? Иди потренируйся, чувак»

Диаз просит своих фанов тренироваться.

Нейт Диаз рассказал о встречах со своими фанатами.

«Что меня сводит с ума – люди постоянно подходят ко мне и говорят: «Я вырос на твоих боях». А я смотрю на них и типа: «А тебе сколько лет, чел?» А они что-то вроде: «Мне 32». Они все толстые, с седыми бородами...

В смысле ты вырос на моих боях? Иди потренируйся, чувак. Ну это жесть», – сказал Диаз.

Диаз подерется с Майком Перри 17 мая на турнире MVP MMA.

