Ронда Раузи победила Джину Карано за 15 секунд на турнире лиги Джейка Пола

В Лос-Анджелесе прошел турнир лиги Джейка Пола MVP MMA, который возглавил бой между Рондой Раузи (14-2) и Джиной Карано (7-2). Раузи победила сабмишеном в первом раунде.

Последний раз Карано дралась в 2009 году, когда нокаутом проиграла Кристин Жустино в Strikeforce. Раузи не выступала с 2016 года, когда проиграла Аманде Нуньес на UFC 207.

Бой секс-символов MMA, который закончился за 15 секунд. Раузи и Карано плакали после