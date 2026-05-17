Ронда Раузи победила Джину Карано за 15 секунд на турнире лиги Джейка Пола
В Лос-Анджелесе прошел турнир лиги Джейка Пола MVP MMA, который возглавил бой между Рондой Раузи (14-2) и Джиной Карано (7-2). Раузи победила сабмишеном в первом раунде.
Последний раз Карано дралась в 2009 году, когда нокаутом проиграла Кристин Жустино в Strikeforce. Раузи не выступала с 2016 года, когда проиграла Аманде Нуньес на UFC 207.
Бой секс-символов MMA, который закончился за 15 секунд. Раузи и Карано плакали после
Конечно
Нет
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Вот пустые места на арене - это плохо)
Я, даже, жену упросил ПОЛНЫЙ бой посмотреть. Она отнекивалась... Говорила, не выдержит этого зрелища... Сейчас, задумчивая ходит...