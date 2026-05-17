Ронда Раузи победила Джину Карано за 15 секунд на турнире лиги Джейка Пола

В Лос-Анджелесе прошел турнир лиги Джейка Пола MVP MMA, который возглавил бой между Рондой Раузи (14-2) и Джиной Карано (7-2). Раузи победила сабмишеном в первом раунде.

Последний раз Карано дралась в 2009 году, когда нокаутом проиграла Кристин Жустино в Strikeforce. Раузи не выступала с 2016 года, когда проиграла Аманде Нуньес на UFC 207.

Бой секс-символов MMA, который закончился за 15 секунд. Раузи и Карано плакали после

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Полупустая арена, главный бой на 15 секунд. Дана Уайт берегись, Джейк Пол идёт.
Zeleford
Какая разница сколько длился главный бой? У UFC и покороче главные бои были)
Вот пустые места на арене - это плохо)
А чё собирались та?
sportyara
Спонсорские деньги сами себя не освоят.
Какой смысл устраивать неконкурентные бои? Какой в этом интерес? Как раф делает Царукян против Фыйбера, а почему не против Хасбика? В этом турнире всё было однокалиточно, выиграли безоговорочные фавориты.
Thursday31
Раф можно понять, им нужны громкие имена для внимания. А вот почему в МВП нельзя было договориться провести хотя бы раунд в стойке мне не понятно.
Thursday31
Зря ты так про Хасбика...там все неоднозначно)
Цитируя Гоблача: "Потраченного времени жаль. Пятикратно переваренный кал". Паузы между боями по 40 минут, бои по 15 секунд.
Весь мейн ивент как в меме "водородная бомба против кашляющего младенца".
Так и должно было быть. Ронда всё-таки сильнее как боец. Но я надеялся, что Карано продержится хотя бы раунд - полтора
Бардо
Карано как будто и не пыталась вообще. Похоже вес скидывала не ради боя, а ради может новой роли какой нибудь)
Момент, когда ты понял, что ты дурак)
Хахахах ахахахахахаха...
Я, даже, жену упросил ПОЛНЫЙ бой посмотреть. Она отнекивалась... Говорила, не выдержит этого зрелища... Сейчас, задумчивая ходит...
Чет как то быстро
девчонки после боя обнимались, смеялись и шептали друг друга на ушко "это самы легкие деньги в жизни, где еще найти таких дураков?" )
