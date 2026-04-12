Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса

В ночь на 12 апреля в Майами (штат Флорида) состоялся турнир UFC 327. В главном событии ивента прошел поединок за вакантный пояс чемпиона промоушена в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой и Карлосом Ульбергом .

Ульберг победил нокаутом в первом раунде.

Прохазка провел четвертый титульный бой в UFC. В 2022 году он завоевал чемпионский пояс, победив Гловера Тейшеру, но затем освободил его из-за полученной травмы.

Ульберг дрался за титул впервые. К поединку с Прохазкой он подходил на серии из девяти побед.

