Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса
В ночь на 12 апреля в Майами (штат Флорида) состоялся турнир UFC 327. В главном событии ивента прошел поединок за вакантный пояс чемпиона промоушена в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой и Карлосом Ульбергом.
Ульберг победил нокаутом в первом раунде.
Прохазка провел четвертый титульный бой в UFC. В 2022 году он завоевал чемпионский пояс, победив Гловера Тейшеру, но затем освободил его из-за полученной травмы.
Ульберг дрался за титул впервые. К поединку с Прохазкой он подходил на серии из девяти побед.
UFC 327: Прохазка против Ульберга, Мурзаканов – Коста и другие бои
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Вместо того чтобы спокойно доработать по ноге соперника, забрать титул, кэш и улететь победителем к беременной жене, начал кривлятся и улетел.
Очень талантливый боец, но очень тупой
Прохазка, конечно, главный чудак среди чудаков.
Вспомни бой Мойкано и Тернера)