Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку на UFC 327 и стал чемпионом полутяжелого веса

В ночь на 12 апреля в Майами (штат Флорида) состоялся турнир UFC 327. В главном событии ивента прошел поединок за вакантный пояс чемпиона промоушена в полутяжелом весе между Иржи Прохазкой и Карлосом Ульбергом.

Ульберг победил нокаутом в первом раунде.

Прохазка провел четвертый титульный бой в UFC. В 2022 году он завоевал чемпионский пояс, победив Гловера Тейшеру, но затем освободил его из-за полученной травмы.

Ульберг дрался за титул впервые. К поединку с Прохазкой он подходил на серии из девяти побед.

UFC 327: Прохазка против Ульберга, Мурзаканов – Коста и другие бои

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Как говорится, горбатого могила исправит.
Вместо того чтобы спокойно доработать по ноге соперника, забрать титул, кэш и улететь победителем к беременной жене, начал кривлятся и улетел.
Очень талантливый боец, но очень тупой
Ответ Габи Жезус
я тоже во время боя орал "добей ему ногу". но он не стал. и это не глупость, а доброта. он в интервью сказал, что ему стало жалко соперника. и я ему верю. но очевидно, что он и сам пожалел о такой мягкости.
Ответ vulturecrow
Он не услышал твоих криков(
Самый тупой боец в истории, Официально!
Ответ Ян Дружинин
Коди?
Какой потрясающий турнир, какая драма! Блеск.

Прохазка, конечно, главный чудак среди чудаков.
Проблема Иржи в том, что при всех физических данных — он самый большой воображуля в мире. Вот он придумывает себе прям голове какие-то кинематографические картины из боевиков, где он, естественно, в главной роли, и начинает вместо достижения цели играть роль. Соответственно отлетает, потому что это не кино, а жестокий спорт, который с фантазёрами не церемониться.
Ответ Лев Глебович_1117051676
Эль Кукуй: мой ученик
если бы в мма была премия дарвина в контексте глупых поражений, то прохазка бы ее выиграл. победа и титул были почти в кармане и стоя с опущенными руками нарваться на размашистый хук, который ульберг выбросил вслепую, это надо постараться.
Ответ Бардо
Насчет премии Дарвина я бы поспорил
Вспомни бой Мойкано и Тернера)
Ответ Бардо
Премия Дарвина выдаётся бездетным
прохазка забил голову себе самурайской ерундой, типа я руки не держу у головы, меня защитят ветра фудзиямы, и вот очередной кикбоксёр, причём совсем не элита, его наказывает за это
Хотел негатив написать про Прохазку, но послушав его речь в конце,- передумал. Он хороший дядька, вернётся)
Ничему жизнь не учит этого товарища
Самоуверенность чехословака сыграла с ним злую шутку. Ульберга могли банально в перерыве снять.
Материалы по теме
Иржи Прохазка и Карлос Ульберг провели финальную дуэль взглядов перед боем на UFC 327
11 апреля, 07:30Видео
Карлос Ульберг: «Подготовиться к Прохазке нельзя, он очень непредсказуем»
8 апреля, 09:35
Ульберг – о бое с Прохазкой: «Хаос против порядка. Именно так можно описать наш поединок»
3 апреля, 08:30
Рекомендуем
Главные новости
Марка Ханта арестовали в Сиднее по обвинению в домашнем насилии. Он вышел под залог
вчера, 18:02
Ронда Раузи: «Я хотела подраться с Карано в UFC, но Хантер Кэмпбелл пытался саботировать сделку, а про Джину давал ложную информацию»
вчера, 17:14
Даррен Тилл: «Сейчас в UFC очень мало суперзвезд. Только Топурия, Чимаев и Махачев»
вчера, 16:04
Бой Фьюри – Махмудов посмотрели более пяти миллионов зрителей в Великобритании
вчера, 15:42
Мераб Двалишвили: «Нельзя драться с опущенными руками, как Прохазка. Рано или поздно вас поймают»
вчера, 14:54
Блейдс – о бое с Хокитом: «Я считаю, что победил. Судьи неправильно оценили размены в клинче в третьем раунде»
вчера, 14:24
Мераб Двалишвили: «Царукян не сможет перевести Топурию в партер, с ним даже нет смысла бороться. А в стойке Илия нокаутирует Армана»
вчера, 13:22
Карлос Пратес: «У нас есть план: я побеждаю Маддалену, Гэрри побеждает Махачева, а затем мы проводим реванш в Бразилии»
вчера, 12:22
Конор Макгрегор: «Возвращаюсь делать то, что умею – нокаутировать людей и зарабатывать на этом деньги»
вчера, 11:51Фото
Пауло Коста: «Ульберг выбывает на год, а я должен драться за временный титул с Анкалаевым»
вчера, 11:38
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем