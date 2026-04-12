PFL Chicago: Петтис проиграл Макки, Хавалов победил Стотса и другие бои
В ночь с 11 на 12 апреля в Чикаго (США) прошел турнир PFL. В главном событии ивента в легчайшем весе подрались Серхио Петтис (25-8) и Митчелл Макки (11-0).
Макки победил единогласным решением судей (29-28 – трижды).
Другие бои турнира:
● Рофеон Стотс (21-4) проиграл Ренату Хавалову (12-0) единогласным решением судей (28-29 – трижды);
● Габриэл Брага (17-3) победил Чейдена Лейалоха (11-3) единогласным решением судей (29-28 – трижды).
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Романов вытграл
Это кто
Тот кто в прошлом гран при тяжей в финале проиграл
