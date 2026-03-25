Американская бойцовская лига PFL сменит название и логотип, рассказал глава организации Джон Мартин.

«Мне оказали огромную поддержку в том, что мы пытаемся сделать. Это будет новый старт и ребрендинг, смена названия и логотипа.

Мы хотим подать сигнал, что наступила новая эра», – сказал Мартин.

