Фрэнсис Нганну: «Уход из UFC – лучшее решение в моей жизни»

Фрэнсис Нганну высказался о решении покинуть UFC в 2022 году.

«Это лучшее решение в моей жизни. Это часть наследия, потому что я сделал то, чего еще никто не делал. Никто не мог достичь положения, в котором я сейчас нахожусь. Я открыл дверь и сделал это так, как считал нужным. 

Я первым вышел на ринг, чтобы бросить вызов двум лучшим боксером на тот момент. И я первый, кто откроет первый MMA-турнир на Netflix», – сказал Нганну.

Нганну подписал контракт с PFL после ухода из UFC, за четыре года в промоушене он провел один бой. Фрэнсис также провел два боксерских поединка – проиграл Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
В дебютном бое драться против Тайсона Фьюри... Это дорогого стоит
