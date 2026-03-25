Фрэнсис Нганну: «Уход из UFC – лучшее решение в моей жизни»
«Это лучшее решение в моей жизни. Это часть наследия, потому что я сделал то, чего еще никто не делал. Никто не мог достичь положения, в котором я сейчас нахожусь. Я открыл дверь и сделал это так, как считал нужным.
Я первым вышел на ринг, чтобы бросить вызов двум лучшим боксером на тот момент. И я первый, кто откроет первый MMA-турнир на Netflix», – сказал Нганну.
Нганну подписал контракт с PFL после ухода из UFC, за четыре года в промоушене он провел один бой. Фрэнсис также провел два боксерских поединка – проиграл Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.
«Это бой против UFC». Что важно знать про лигу Джейка Пола, куда подписались Нганну и Диаз?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
В дебютном бое драться против Тайсона Фьюри... Это дорогого стоит
Нгану №1👊
