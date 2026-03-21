Беллингем, Винисиус и другие игроки «Реала» посетили турнир PFL

Игроки футбольного клуба «Реал Мадрид» посетили турнир PFL.

На трибунах присутствовали Джуд Беллингем , Винисиус Жуниор , Трент Александер-Арнольд , Антонио Рюдигер , Тибо Куртуа , Браим Диас и другие.

Турнир PFL Madrid состоялся 20 марта. В главном событии ивента прошел титульный поединок в среднем весе между Костелло ван Стинисом и Фабианом Эдвардсом. Ван Стинис победил техническим нокаутом в третьем раунде.

