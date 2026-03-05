Том Аспиналл: «Возвращаюсь в дело»
Том Аспиналл объявил о возвращении.
Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл сказал, что готов к возвращению после операций на глаза.
«Возвращаюсь в дело», – написал Аспиналл.
Аспиналл встретился с Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный бой в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.
Даниэль Кормье: «Аспиналл считает, что Ган намеренно ткнул ему пальцем в глаз. Но я верю, что это произошло случайно»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Тома Аспиналла
Прозрел?)
Прозрел?)
Слезки кончились
14.06.26
14.06.26
Да против Перейры было бы бомба.Если тренироваться уже начал то в полне возможно.
Да против Перейры было бы бомба.Если тренироваться уже начал то в полне возможно.
В одну калитку для Перейры, но за деньги.
