Том Аспиналл: «Возвращаюсь в дело»

Том Аспиналл объявил о возвращении.

Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл сказал, что готов к возвращению после операций на глаза.

«Возвращаюсь в дело», – написал Аспиналл.

Аспиналл встретился с Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный бой в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

Даниэль Кормье: «Аспиналл считает, что Ган намеренно ткнул ему пальцем в глаз. Но я верю, что это произошло случайно»