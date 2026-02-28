  • Спортс
  • Александр Волкановски: «Люди слишком сильно критикуют Аспиналла. Иногда достаточно одного удара, чтобы потерять зрение»
Александр Волкановски: «Люди слишком сильно критикуют Аспиналла. Иногда достаточно одного удара, чтобы потерять зрение»

Александр Волкановски: люди слишком сильно критикуют Аспиналла.

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски высказался о поединке между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом.

Напомним, что Аспиналл встретился с Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный бой в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

«Мне кажется, многие слишком сильно критикуют Тома Аспиналла. Проблемы с глазами действительно могут серьезно повлиять на тебя. Люди думают, что глаз чуть ли не должен вывалиться, чтобы это считалось серьезным, но даже обычные разрывы тканей могут стать большой проблемой.

У меня до сих пор есть последствия после первого боя с Диего Лопесом – глаз время от времени дает о себе знать. Мне повезло, что все не слишком серьезно, но я все еще вижу разные вспышки. Иногда достаточно одного удара, чтобы потерять зрение», – сказал Волкановски.

Аспиналл страдает от головокружений после травмы глаз. В его зрительном поле есть слепой участок

Даниэль Кормье: «Аспиналл считает, что Ган намеренно ткнул ему пальцем в глаз. Но я верю, что это произошло случайно»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Александра Волкановски
крайне редко встречаю критиков аспинэлла. обычно все обвиняют гана в умышленном тычке.
Ответ Бардо
крайне редко встречаю критиков аспинэлла. обычно все обвиняют гана в умышленном тычке.
а можно озвучить паблики, в которых вы сидите, а то там где я сижу не очень часто можно встретить столь адекватное мнение.
