15

Том Аспиналл: «Я люблю ММА, но ненавижу сам бизнес. Для индустрии бойцы полностью заменяемы»

Аспиналл: я люблю ММА, но ненавижу сам бизнес.

Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл раскритиковал индустрию ММА.

Ранее стало известно, что Аспиналл страдает от головокружений после травмы глаз, полученной в поединке с Сирилом Ганом. В его зрительном поле есть слепой участок.

«Сейчас я даже не думаю о боях. Все, о чем я думаю, – это восстановление здоровья. Поэтому говорить о дате возвращения бессмысленно, пока этого не произойдет.

Я люблю единоборства, я действительно их обожаю и никогда не перестану любить. Но я ненавижу сам бизнес. Думаю, для индустрии бойцы полностью заменяемы, и при любой возможности тебе это дают понять.

Даже если ты получаешь запрещенный удар, который может повлиять на всю твою дальнейшую жизнь, им, по сути, плевать – да и всем остальным тоже», – сказал Аспиналл.

«Он может не вернуться в октагон». У Аспиналла после тычка в глаз реально все так плохо?

Том Аспиналл перенес вторую операцию на глазах

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Yahoo! Sports
«И знаешь еще что. Можете записать это именно так. Флойд напуган? Да нет же, Флойд умен. В конечном счете Флойд умен. Я вам скажу, что важнее - мое здоровье. Мое здоровье важнее денег. Можете забрать все деньги. Если бы мне сказали - ты будешь здоровым, как сейчас, или тебе придется ходить с палочкой до конца своей жизни - я скажу заберите все. Людям все равно выживу я или нет - «мы просто хотим увидеть бой и нам плевать на твое здоровье, нам плевать на твою семью». Так вот хр*н вам. Я пекусь о своем здоровье, я люблю свою семью. Потому что они останутся со мной в отличии от всех остальных. Потому что когда моя карьера закончится, вы переключите канал и будет смотреть за историей следующего засранца. Вот что в точности и произойдет» - Флойд Мейвезер в 2009 году.

Флойд выдал возможно величайшую и самую правдивую базу в истории единоборств. И именно за этот подход его и хейтили.
А то, что половина если не большинство великих бойцов прошлого уже к 60-ти годам еле говорят и ходят - это никого не волнует.
Что бокс, что мма - никогда не были про бойцов, всем управляют промоутеры. В этом плане Турки один из лучших промоутеров в истории бокса - он организовывает большие бои за огромные гонорары. Респект саудовцам.
На одного Флойда или Конора приходится тысячи или десятки тысяч бойцов, которые бьются за копейки и гробят здоровье.
Аспиналл только вышел на высочайший уровень и из-за травмы его карьера уже под угрозой.
Ответ Proper Chels
«И знаешь еще что. Можете записать это именно так. Флойд напуган? Да нет же, Флойд умен. В конечном счете Флойд умен. Я вам скажу, что важнее - мое здоровье. Мое здоровье важнее денег. Можете забрать все деньги. Если бы мне сказали - ты будешь здоровым, как сейчас, или тебе придется ходить с палочкой до конца своей жизни - я скажу заберите все. Людям все равно выживу я или нет - «мы просто хотим увидеть бой и нам плевать на твое здоровье, нам плевать на твою семью». Так вот хр*н вам. Я пекусь о своем здоровье, я люблю свою семью. Потому что они останутся со мной в отличии от всех остальных. Потому что когда моя карьера закончится, вы переключите канал и будет смотреть за историей следующего засранца. Вот что в точности и произойдет» - Флойд Мейвезер в 2009 году. Флойд выдал возможно величайшую и самую правдивую базу в истории единоборств. И именно за этот подход его и хейтили. А то, что половина если не большинство великих бойцов прошлого уже к 60-ти годам еле говорят и ходят - это никого не волнует. Что бокс, что мма - никогда не были про бойцов, всем управляют промоутеры. В этом плане Турки один из лучших промоутеров в истории бокса - он организовывает большие бои за огромные гонорары. Респект саудовцам. На одного Флойда или Конора приходится тысячи или десятки тысяч бойцов, которые бьются за копейки и гробят здоровье. Аспиналл только вышел на высочайший уровень и из-за травмы его карьера уже под угрозой.

👏👏👏 КРАСАВЕЛА, 🫵Ты и Флойд(немного)!!! 😉
👏👏👏 КРАСАВЕЛА, 🫵Ты и Флойд(немного)!!! 😉
Ответ Proper Chels
Флойд все проеграл
Флойд все проеграл
А где не так? Бизнес, ничего личного. Тем более, что бабки там солидные крутятся.
Ответ Jesse Boy
А где не так? Бизнес, ничего личного. Тем более, что бабки там солидные крутятся.
Высокие риски для здоровья «сотрудников» должны страховкой учитываться соответствующей
Не просто бесплатное лечение, условно говоря, а поддержка или солидная выплата в случае утраты трудоспособности (читай повреждения полученные в процессе работы, влияющие на состояние здоровья)
Вот будет у них профсоюз нормальный и случаи многомиллионных выплат, так и относиться как к расходному материалу не получится
Ответ Savelyev10211
Высокие риски для здоровья «сотрудников» должны страховкой учитываться соответствующей Не просто бесплатное лечение, условно говоря, а поддержка или солидная выплата в случае утраты трудоспособности (читай повреждения полученные в процессе работы, влияющие на состояние здоровья) Вот будет у них профсоюз нормальный и случаи многомиллионных выплат, так и относиться как к расходному материалу не получится
Не будет такого никогда
Если не нравятся пусть спросят у того же Мераба как на стройке работается и дофига ли там людей получают миллионные компенсации
Джонс там угорает наверное не по детски с него
Ответ Дмитрий Пилипенко_1116851339
Джонс там угорает наверное не по детски с него
А из-за чего угорать?
по факту сказал.
Тут недолюбливают Хилла, но он получив травму добровольно освободил пояс. Достойно.
Рекомендуем