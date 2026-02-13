Том Аспиналл: «Я люблю ММА, но ненавижу сам бизнес. Для индустрии бойцы полностью заменяемы»

Аспиналл: я люблю ММА, но ненавижу сам бизнес.

Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл раскритиковал индустрию ММА.

Ранее стало известно, что Аспиналл страдает от головокружений после травмы глаз, полученной в поединке с Сирилом Ганом . В его зрительном поле есть слепой участок.

«Сейчас я даже не думаю о боях. Все, о чем я думаю, – это восстановление здоровья. Поэтому говорить о дате возвращения бессмысленно, пока этого не произойдет.

Я люблю единоборства, я действительно их обожаю и никогда не перестану любить. Но я ненавижу сам бизнес. Думаю, для индустрии бойцы полностью заменяемы, и при любой возможности тебе это дают понять.

Даже если ты получаешь запрещенный удар, который может повлиять на всю твою дальнейшую жизнь, им, по сути, плевать – да и всем остальным тоже», – сказал Аспиналл.

