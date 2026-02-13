Том Аспиналл: «Я люблю ММА, но ненавижу сам бизнес. Для индустрии бойцы полностью заменяемы»
Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл раскритиковал индустрию ММА.
Ранее стало известно, что Аспиналл страдает от головокружений после травмы глаз, полученной в поединке с Сирилом Ганом. В его зрительном поле есть слепой участок.
«Сейчас я даже не думаю о боях. Все, о чем я думаю, – это восстановление здоровья. Поэтому говорить о дате возвращения бессмысленно, пока этого не произойдет.
Я люблю единоборства, я действительно их обожаю и никогда не перестану любить. Но я ненавижу сам бизнес. Думаю, для индустрии бойцы полностью заменяемы, и при любой возможности тебе это дают понять.
Даже если ты получаешь запрещенный удар, который может повлиять на всю твою дальнейшую жизнь, им, по сути, плевать – да и всем остальным тоже», – сказал Аспиналл.
Флойд выдал возможно величайшую и самую правдивую базу в истории единоборств. И именно за этот подход его и хейтили.
А то, что половина если не большинство великих бойцов прошлого уже к 60-ти годам еле говорят и ходят - это никого не волнует.
Что бокс, что мма - никогда не были про бойцов, всем управляют промоутеры. В этом плане Турки один из лучших промоутеров в истории бокса - он организовывает большие бои за огромные гонорары. Респект саудовцам.
На одного Флойда или Конора приходится тысячи или десятки тысяч бойцов, которые бьются за копейки и гробят здоровье.
Аспиналл только вышел на высочайший уровень и из-за травмы его карьера уже под угрозой.
Не просто бесплатное лечение, условно говоря, а поддержка или солидная выплата в случае утраты трудоспособности (читай повреждения полученные в процессе работы, влияющие на состояние здоровья)
Вот будет у них профсоюз нормальный и случаи многомиллионных выплат, так и относиться как к расходному материалу не получится
Если не нравятся пусть спросят у того же Мераба как на стройке работается и дофига ли там людей получают миллионные компенсации