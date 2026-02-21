Даниэль Кормье: «Аспиналл считает, что Ган намеренно ткнул ему пальцем в глаз. Но я верю, что это произошло случайно»
Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о поединке между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом.
«Попадания пальцем в глаз, как правило, происходят случайно. В октагоне многое случается, все движется очень быстро, верно? Я скорее склонен считать, что это был несчастный случай.
Том Аспиналл так не думает. Он абсолютно уверен, что Сирил Ган намеренно ткнул ему пальцем в глаз. Но я в это не верю», – сказал Кормье.
Напомним, что Аспиналл встретился с Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный бой в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.
