9

Даниэль Кормье: «Аспиналл считает, что Ган намеренно ткнул ему пальцем в глаз. Но я верю, что это произошло случайно»

Даниэль Кормье: верю, что Ган ткнул Аспиналлу пальцем в глаз случайно.

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье высказался о поединке между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом.

«Попадания пальцем в глаз, как правило, происходят случайно. В октагоне многое случается, все движется очень быстро, верно? Я скорее склонен считать, что это был несчастный случай.

Том Аспиналл так не думает. Он абсолютно уверен, что Сирил Ган намеренно ткнул ему пальцем в глаз. Но я в это не верю», – сказал Кормье.

Напомним, что Аспиналл встретился с Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный бой в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

Аспиналл страдает от головокружений после травмы глаз. В его зрительном поле есть слепой участок

Чейл Соннен: «Перейра будет на турнире в Белом доме. Думаю, что в тяжелом весе с Сирилом Ганом»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
Тычковая солидарность от читера) сам тыкал почем зря
Ответ Антон Саетов
Тычковая солидарность от читера) сам тыкал почем зря
Трудно оспорить мнение эксперта в этой в области
ДиСи знает толк в тычках в глаза, Миочич не даст соврать)
Рыбак рыбака)
ну это не "попадание" пальцем в глаз, "попадание" это когда целью был не глаз, но тут прям очевидно было целенаправленная атака на глаза Тома ... стыдно, товарищ Кормье, так хочется в кресло Даны пересесть из коментаторского, что приходится отмазывать контору готовящую следующий бой Гана за пояс вместо того, чтобы закрыть ему кислород навсегда после такого
Ответ AshAsh
ну это не "попадание" пальцем в глаз, "попадание" это когда целью был не глаз, но тут прям очевидно было целенаправленная атака на глаза Тома ... стыдно, товарищ Кормье, так хочется в кресло Даны пересесть из коментаторского, что приходится отмазывать контору готовящую следующий бой Гана за пояс вместо того, чтобы закрыть ему кислород навсегда после такого
Это именно что попадание, длинному ударнику всегда важно чувствовать дистанцию. Это плохая и опасная привычка ведущая к несчастным случаям. В глаз никто намеренно тыкать в титульнике не будет, учитывая еще как шел бой.
А в смысле верю или не верю, мы про бога или про бой, в котором есть повторы со всех ракурсов? И с двух ракурсов шикарно выглядит, как Ган не просто ткнул, но ещё и вжал пальцы в глаз. Что касается Кормье, я вот слушаю его комментарии, смотрю на него в разных ситуациях, и все больше убеждаюсь, что он просто дурак. Которому повезло присосаться к комментаторскому цеху.
Рекомендуем