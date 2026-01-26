Фото
23

Конор встретился с Дуровым: «Мой брат Павел!»

Конор Макгрегор встретился с Павлом Дуровым.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор выложил совместное фото с основателем кроссплатформенного мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

Дана Уайт: «Пимблетт напоминает мне Конора. Они пришли в лигу с харизмой, их всегда недооценивали»

Конору нужен новый контракт с UFC: «Система PPV исчезла. Я должен заключить новый договор. Мы приступим к переговорам в феврале»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
23 комментария
Ждем в телеге продажу цифрового вискаря)
Ответ Суслик Агарян
Ждем в телеге продажу цифрового вискаря)
🤣🤣🤣просто разрыв
У кого на счету больше 100 млн $. То он автоматически становится братом
Ответ Бакыт Кадыров
У кого на счету больше 100 млн $. То он автоматически становится братом
Помню раньше часто встречал такой термин как «азиатщина» , инстаграм четко показал , что это явление сугубо интернациональное
Получается Хабиб , Хамзат и Макрегор братья
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Получается Хабиб , Хамзат и Макрегор братья
Сводные😊
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Получается Хабиб , Хамзат и Макрегор братья
Братья по Дурову )
Конор с годами лицом всё больше и больше похож на Олега Монгола - на правильном пути мужик)
Ответ Борис _____
Конор с годами лицом всё больше и больше похож на Олега Монгола - на правильном пути мужик)
С годами он превращается на актера Рея Уинстона.
Хабиб: Паша, ты был мне как брат! Ты предатель!
чтото Дуров всеобщий друг стал в последнее время
Он их помирит!
Ответ Agent Smith
Он их помирит!
Они особо и не ссорились, просто бизнес)
Ответ Agent Smith
Он их помирит!
я на 90% уверен что там по сценарию
Мой брат Павел,мой брат Деньги!!!
Конор: "Следовательно, брат моего брата - мой брат!".
