Дана Уайт: «Пимблетт напоминает мне Конора. Они пришли в лигу с харизмой, их всегда недооценивали»
Уайт сравнил Пимблетта с Макгрегором.
Дана Уайт сравнил Пэдди Пимблетта с Конором Макгрегором.
«Пэдди напоминает мне Конора. Они пришли в лигу с харизмой, их всегда недооценивали. Каждый раз, когда они дрались, все были уверены в их поражении.
Хотя Пэдди приписывали проигрыш чаще, чем Конору. Каждый раз, когда Пимблетт выходил на бой, он считался аутсайдером», – сказал Уайт.
25 января Пимблетт подерется с Джастином Гейджи на UFC 324.
Гейджи – о первом турнире UFC после сделки с Paramount: «Я не получу ни одного лишнего доллара от этой сделки»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Sun
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости