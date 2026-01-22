Дана Уайт: «Пимблетт напоминает мне Конора. Они пришли в лигу с харизмой, их всегда недооценивали»

Уайт сравнил Пимблетта с Макгрегором.

Дана Уайт сравнил Пэдди Пимблетта с Конором Макгрегором .

«Пэдди напоминает мне Конора. Они пришли в лигу с харизмой, их всегда недооценивали. Каждый раз, когда они дрались, все были уверены в их поражении.

Хотя Пэдди приписывали проигрыш чаще, чем Конору. Каждый раз, когда Пимблетт выходил на бой, он считался аутсайдером», – сказал Уайт.

25 января Пимблетт подерется с Джастином Гейджи на UFC 324.

