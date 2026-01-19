  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Конору нужен новый контракт с UFC: «Система PPV исчезла. Я должен заключить новый договор. Мы приступим к переговорам в феврале»
7

Конору нужен новый контракт с UFC: «Система PPV исчезла. Я должен заключить новый договор. Мы приступим к переговорам в феврале»

Конор намерен заключить новый контракт с UFC.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор хочет подписать с UFC новый контракт.

«Больше нет оплат за просмотры, в то время как мой контракт именно на них и был составлен. Система PPV исчезла. Я должен заключить новый контракт. Мы приступим к переговорам в феврале», – сказал Конор.

Напомним, с января эксклюзивные права на трансляцию всех турниров UFC на территории США получил медиахолдинг Paramount.

По последнему контракту Макгрегор должен был провести в промоушене еще два боя.

Уайт сказал, что бой Макгрегор – Чендлер не состоится: «Это было пару лет назад... Я не заинтересован»

Макгрегор – на новом постере UFC и Paramount+: «Сделаем UFC снова великим!»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Junkie
logoUFC
logoКонор Макгрегор
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джастин Гейджи: «Выбрать соперника из Хабиба, Ислама и Конора? Подерусь с Махачевым, с Нурмагомедовым потренируюсь. Макгрегор, ничего личного»
18 января, 12:04
Конор Макгрегор: «У меня есть мечта – построить самую большую статую Иисуса Христа в Ирландии!»
12 января, 07:17Фото
Чендлер – о возвращении Конора: «Невозможно провести турнир в Белом доме без главной звезды MMA. И есть только один человек, с которым он должен драться – я»
11 января, 11:12
Главные новости
Пимблетт – о Гейджи: «Наш поединок долго не продлится. Устрою Джастину такое избиение, какого он еще никогда не испытывал»
22 минуты назад
UFC 324: Гейджи против Пимблетта, О’Мэлли – Ядун, Умар – Фигейредо и другие бои
22 минуты назад
Битвы взглядов перед UFC 324: Гейджи – Пимблетт, О’Мэлли против Ядуна и другие
сегодня, 09:40Видео
Федор Емельяненко: «Бойцы Pride не уступили бы нынешним бойцам UFC. ММА сделало шаг назад»
сегодня, 09:30
Джин Силва рассказал, что у него диагностировали аутизм
сегодня, 08:50
Федор Емельяненко: «С 25 до 30 лет, с кем бы ни бился, было ощущение, что я его перемелю. А потом произошел щелчок»
сегодня, 08:40
Александр Шлеменко: «Тяжело сказать, заслуживает ли Умар бой за титул. Но UFC – частная организация. Здесь титульники дают не за заслуги»
сегодня, 08:20
«Думаю, получилась интересная беседа». Хабиб стал гостем подкаста Лекса Фридмана
сегодня, 08:05Фото
Календарь боев в MMA и боксе в январе-2026
вчера, 13:00
Александр Шлеменко может подраться на голых кулаках в IBA Bare Knuckle
вчера, 18:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото