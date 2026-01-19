Конору нужен новый контракт с UFC: «Система PPV исчезла. Я должен заключить новый договор. Мы приступим к переговорам в феврале»
Конор намерен заключить новый контракт с UFC.
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор хочет подписать с UFC новый контракт.
«Больше нет оплат за просмотры, в то время как мой контракт именно на них и был составлен. Система PPV исчезла. Я должен заключить новый контракт. Мы приступим к переговорам в феврале», – сказал Конор.
Напомним, с января эксклюзивные права на трансляцию всех турниров UFC на территории США получил медиахолдинг Paramount.
По последнему контракту Макгрегор должен был провести в промоушене еще два боя.
Уайт сказал, что бой Макгрегор – Чендлер не состоится: «Это было пару лет назад... Я не заинтересован»
Макгрегор – на новом постере UFC и Paramount+: «Сделаем UFC снова великим!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Junkie
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости