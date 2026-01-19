Конору нужен новый контракт с UFC: «Система PPV исчезла. Я должен заключить новый договор. Мы приступим к переговорам в феврале»

Конор намерен заключить новый контракт с UFC.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор хочет подписать с UFC новый контракт.

«Больше нет оплат за просмотры, в то время как мой контракт именно на них и был составлен. Система PPV исчезла. Я должен заключить новый контракт. Мы приступим к переговорам в феврале», – сказал Конор.

Напомним, с января эксклюзивные права на трансляцию всех турниров UFC на территории США получил медиахолдинг Paramount.

По последнему контракту Макгрегор должен был провести в промоушене еще два боя.

