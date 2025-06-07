О’Мэлли – о плане на бой с Двалишвили: «Я должен выиграть первые три раунда, а затем последние два. Вот так все просто»
Шон О’Мэлли сказал, что у него простой план на бой с Мерабом Двалишвили.
«План на бой с Двалишвили? Я должен выиграть первые три раунда, а затем последние два. Вот так все просто.
Я слишком жесткий и сфокусированный. Завтра будет новый чемпион», – заявил экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
Напомним, реванш О’Мэлли и Двалишвили возглавит UFC 316. Турнир пройдет в ночь на 8 июня.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC News
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