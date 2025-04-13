Александр Волкановски победил Диего Лопеса и вернул титул чемпиона UFC

На UFC 314 в Майами прошел титульный бой в полулегком весе между Алексом Волкановски и Диего Лопесом .

Волкановски победил единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47).

Волкановски шел на серии из двух поражений нокаутом. После поражения от Илии Топурии он утратил титул.

Лопес не проигрывал пять боев подряд. Три из них завершились досрочно.

Волкановски сдал, но все равно великий боец. Он доказывает это всю жизнь