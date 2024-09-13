Ярослав Амосов: «Мой контракт с Bellator закончился. Скоро сообщу о дальнейших действиях»
Ярослав Амосов ушел из Bellator.
«Друзья, закончился мой контракт с Bellator. Это были незабываемые шесть лет. Время, которое навсегда останется в моем сердце.
Всем спасибо, скоро сообщу о дальнейших действиях! Я готов к новому этапу. Впереди новые горизонты и новые вершины. Мой путь продолжается», – сказал экс-боец Bellator Ярослав Амосов.
Амосов выступал в Bellator с 2018 года. Он ушел из промоушена с рекордом 8-1. Единственное поражение случилось в последнем бою против Джейсона Джексона.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Ярослава Амосова
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