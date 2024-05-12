Ломаченко нокаутировал Камбососа ударом в корпус и стал чемпионом IBF в легком весе

В ночь на 12 мая в австралийском Перте прошел бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе между и .

Ломаченко нокаутировал соперника в 11-м раунде после серии ударов по корпусу.

Последний раз Ломаченко дрался в мае-2023, когда единогласным решением судей проиграл Дэвину Хейни. Это его третье поражение в карьере.

«Моя карьера почти закончена». Станет ли Ломаченко снова чемпионом?