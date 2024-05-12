Ломаченко нокаутировал Камбососа ударом в корпус и стал чемпионом IBF в легком весе

Теги Василий Ломаченко бокс Джордж Камбосос-младший Ломаченко – Камбосос Бокс/MMA/UFC

В ночь на 12 мая в австралийском Перте прошел бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

Ломаченко нокаутировал соперника в 11-м раунде после серии ударов по корпусу.

Последний раз Ломаченко дрался в мае-2023, когда единогласным решением судей проиграл Дэвину Хейни. Это его третье поражение в карьере.

«Моя карьера почти закончена». Станет ли Ломаченко снова чемпионом?

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13 комментариев
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Прекрасное выступление от Ломы
Забрал все раунды
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Нет слов... Великолепный бой, жаль что Василию уже 36 лет. При том, как устраивают сейчас бои, можем не дождаться главных боёв в этом весе, а тут и Дэвис, и Стивенсон, и Наваррете... Очень сильные соперники, Камбосос по сравнению с ними пацан.
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никакого анонса про этот бой на сайте...зато всякой желтуху полным полно))). Лома на классе разобрался, жаль что один бой в год проводит, годы идут...
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Лопес однозначно просто недооценил Камбососа. Но они были абсолютами оба, а Василий нет. Нонсенс и несправедливость
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Не интересный бой.Кэмбосос не уровня чемпиона оказался.Мне больше понравилось,когда в со главном бою объявили девушку чемпионом,она порадовалась,а потом такие,ой,извините мы перепутали.И сопернице пояс отдали🤣👍
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+3
Красава! Сводил пацана в школу.
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Ответ Kama Tekinec
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
🤮🤮🤮
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Мисматч
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Запас по дыхалке еще есть . Теперь бы более молодых говорунов бы наказать . Камбосос думал , что Кадушин поможет найти ключ к победе , не вышло
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блин я чего то запамятовал,думал он как Головкин уже закончил
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Ответ vlad09
Нет слов... Великолепный бой, жаль что Василию уже 36 лет. При том, как устраивают сейчас бои, можем не дождаться главных боёв в этом весе, а тут и Дэвис, и Стивенсон, и Наваррете... Очень сильные соперники, Камбосос по сравнению с ними пацан.
Может арабы чего подкинут
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Ответ Павел Павлов
Не интересный бой.Кэмбосос не уровня чемпиона оказался.Мне больше понравилось,когда в со главном бою объявили девушку чемпионом,она порадовалась,а потом такие,ой,извините мы перепутали.И сопернице пояс отдали🤣👍
Залётный чемпион.
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