Ломаченко нокаутировал Камбососа ударом в корпус и стал чемпионом IBF в легком весе
В ночь на 12 мая в австралийском Перте прошел бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.
Ломаченко нокаутировал соперника в 11-м раунде после серии ударов по корпусу.
Последний раз Ломаченко дрался в мае-2023, когда единогласным решением судей проиграл Дэвину Хейни. Это его третье поражение в карьере.
«Моя карьера почти закончена». Станет ли Ломаченко снова чемпионом?
Забрал все раунды