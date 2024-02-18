Уиттакер победил Косту единогласным решением судей на UFC 298

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Пауло Коста Уиттакер - Коста UFC 298 Бокс/MMA/UFC

На UFC 298 в соглавном событии турнира прошел бой в среднем весе между Робертом Уиттакером и Пауло Костой.

Уиттакер победил Косту единогласным решением судей.

Летом Уиттакер проиграл Дрикусу дю Плесси. У него два поражения в трех последних боях.

Коста последний раз дрался в августе-2022, победив Люка Рокхолда. До этого он проиграл два боя подряд – Марвину Веттори и Исраэлю Адесанье.

UFC 298: Волкановски – Топурия, Уиттакер – Коста и другие бои

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17 комментариев
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Роберт машина. Надеюсь ему дадут титульник и он исправит ту нелепую ошибку в бою с Дю Плесси.
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Это лучший бой карда
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Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
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Коста тупо гроза пенсионеров UFC, все его победы над людьми за 33 года+ всем помладше проиграл без шансов, Сехудо #2
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Куда делся тот Коста,который бежал на Ромеро и рубился с ним? Видимо,после того,как его оприходовал Адесанья самым запоминающимся действием в октагоне у него осталось вытаскивание языка. Выглядит это максимально стремно
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Очень понравился Роберт,тактично умно перебивал Косту,классный боец
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Хороший бой. Коста сильнее, более взрывной, но Роберт более осторожный и тактически лучше подкован. Показал мастер класс бразильцу.
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Как говорится, в боксе можно быть скучным, но нельзя проигрывать. В ЮФС можно проиграть, но скучным быть нельзя.

Коста - зрелищный боец и располагает к себе фанатов засчет того что выучил иностранный язык. Так что проблем с продвижением у него не будет.

Хорошо бы травмы еще не получать постоянно и вес делать.
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Косту столько тянули тянули
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Ответ madaev
Чего ? причем тут сколько ему сейчас? Все его победы над людьми с овер возрастом для боев, он был в разы моложе их
В разы ? Им получается минимум по 64 было?)
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Ответ nizam086@icloud.com
В разы ? Им получается минимум по 64 было?)
Получается так, что тебе нужен калькулятор, видимо не вывозишь
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