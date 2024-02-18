Уиттакер победил Косту единогласным решением судей на UFC 298

На UFC 298 в соглавном событии турнира прошел бой в среднем весе между Робертом Уиттакером и Пауло Костой.

Уиттакер победил Косту единогласным решением судей.

Летом Уиттакер проиграл Дрикусу дю Плесси. У него два поражения в трех последних боях.

Коста последний раз дрался в августе-2022, победив Люка Рокхолда. До этого он проиграл два боя подряд – Марвину Веттори и Исраэлю Адесанье.

UFC 298: Волкановски – Топурия, Уиттакер – Коста и другие бои