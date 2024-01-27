Боксер Аллен – о спарринге с Усиком: «Оставалось 20 секунд до конца, но он попал мне в подбородок. Этот удар влияет на меня до сих пор»

Теги Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Спарринг-партнер Александра Усика вспомнил удар, которым его потряс украинец.

«В тот момент, когда он пробил мне в подбородок, оставалось всего 20 секунд до конца последнего раунда. Последний спарринг был просто блестящим... Это был не самый сильный удар, но он подкосил мою уверенность в себе.

Меня пошатнуло. Я помню, в каком был состоянии... Это были последние 20 секунд. Если бы я их вытерпел, то решил бы, что я лучший тяжеловес в мире... Честно говоря, это сильно подорвало мою уверенность. Вероятно, это все еще влияет на меня и сейчас», – признался Дейв Аллен.

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