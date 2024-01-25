Боец ACA Абдулаев – о решении Исмаилова не драться с мусульманами: «Он работает на спаррингах с дагестанцами и бьет их. Бить людей за деньги – это вообще не про наши традиции»

Боец MMA Шамиль Абдулаев оценил отказ Магомеда Исмаилова драться с мусульманами.

«Наш вид спорта вообще мусульманскими традициями не очень приветствуется – бить людей за деньги. Можно посмотреть на это с другого угла – проверить себя, подать пример подрастающему поколению, которые толпами ходят в категории неформалов, развивают всякие сообщества, неправильные понятия, ценности и так далее.

Сегодня спорт и духовная часть – две вещи, которые могут человека удержать в рамках. Не обязательно ММА, но какой-нибудь брутальный вид спорта. Подрастающее поколение растет расслабленным, не видит тяжелого труда, лишений жизни.

Мы застали время без телефонов, а сейчас дети по-другому растут. Все удобно, доступно, не голодают. Спорт может удержать в серьезной жизненной паутине, но если смотреть со строго религиозной стороны, нельзя никого бить: ни мусульманина, ни немусульманина, тем более за деньги. Это личные внутренние убеждения каждого человека.

Когда я дрался по любителям, каждый второй соперник был дагестанец. На чемпионате России по ММА бывало, что все четыре соперника были дагестанцы, были и знакомые ребята. Это спортивный интерес.

Исмаилов же работает на спаррингах с дагестанцами и бьет их. Он же не ездит на спарринги к русским ребятам или за границу. Такая же у меня история. Я не выхожу с враждебным настроем к сопернику, а просто из спортивного интереса. Пусть каждый сам отвечает за свои действия и сам выбирает ограничения, которые считает нужными и правильными», – заявил полуфиналист Гран-при АСА Шамиль Абдулаев.

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