Официально: Орловский подерется с Кортесом-Акостой на UFC Vegas 83

Теги UFC MMA Андрей Орловский UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Стала известна дата следующего поединка Андрея Орловского в UFC.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Орловский подерется с Вальдо Кортесом-Акостой.

Бой состоится в ночь на 14 января в рамках турнира UFC Vegas 83.

В июне 44-летний Орловский проиграл Донтэлу Майсу техническим нокаутом во втором раунде. В его активе 34 победы и 22 поражения.

31-летний Кортес-Акоста дрался в августе на турнире UFC Fight Night 225, где нокаутировал в первом раунде Лукаша Бржески. На его счету десять побед и одно поражение.

Родригес и Ортега проведут реванш 25 февраля

Один их лучших турниров UFC за год: два подряд нокаута слэмом, восемь бонусов от Уайта и финиши-финиши-финиши

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий