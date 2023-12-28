Официально: Орловский подерется с Кортесом-Акостой на UFC Vegas 83

Стала известна дата следующего поединка Андрея Орловского в UFC.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Орловский подерется с Вальдо Кортесом-Акостой.

Бой состоится в ночь на 14 января в рамках турнира UFC Vegas 83.

В июне 44-летний Орловский проиграл Донтэлу Майсу техническим нокаутом во втором раунде. В его активе 34 победы и 22 поражения.

31-летний Кортес-Акоста дрался в августе на турнире UFC Fight Night 225, где нокаутировал в первом раунде Лукаша Бржески. На его счету десять побед и одно поражение.

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Один их лучших турниров UFC за год: два подряд нокаута слэмом, восемь бонусов от Уайта и финиши-финиши-финиши