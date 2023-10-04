Абдулвахабов нокаутировал Кокова и защитил титул ACA в легком весе
В Грозном (Чечня) закончился турнир ACA 164, в главном событии которого прошел титульный бой и четвертьфинал гран-при в легком весе между Адбул-Азизом Абдулвахабовым (20-2) и Мухаммедом Коковым (19-8).
Абдулвахабов победил техническим нокаутом во втором раунде, вышел в полуфинал гран-при и защитил титул.
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