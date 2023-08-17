Вахаев – о травме Пономарева: «Что человек заслужил, то и получил. Меня это ни капли не расстраивает»

Мухумат Вахаев высказался о травме Григория Пономарева.

Напомним, что Пономарев и Вахаев встретились в главном событии турнира ACA 161. Пономарев травмировал ногу на первой минуте боя, после чего судья остановил поединок.

«В данный момент меня ни капли это не расстраивает. Что человек заслужил, то и получил. Он после боя высказывался в мой адрес, якобы ему нужен наколенник из моей львиной черной кожи.

Скорее всего, ему нужен намордник из моей львиной кожи. Он неправильно себя ведет. Поведение женского характера. У него вид как у гризли, а сердце мышиное», – сказал полуфиналист Гран-При АСА Мухумат Вахаев.

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