UFC Vegas 77: Холли Холм против Майры Сильвы, Виктория Дудакова подерется с Истелой Нунес

В ночь на 16 июля в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Vegas 77.

В главном событии вечера встретятся бойцы легчайшего дивизиона Холли Холм и Майра Сильва.

Кард турнира.

Холли Холм (15-6) – Майра Сильва (10-2-1);

Джек Делла Маддалена (14-2) – Бассиль Хафез (8-3-1);

Оттман Азайтар (13-1) – Франсиско Прадо (11-1);

Альберт Дураев (16-4) – Юн Енг Парк (16-5);

Норма Дюмонт (9-2) – Челси Чендлер (5-1);

Терренс Маккинни (13-5) – Назим Садыхов (8-1);

Виктория Дудакова (6-0) – Истела Нунес (6-4).

Прямую трансляцию турнира можно посмотреть на канале «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Бои основного карда начнутся не раньше 5:00 по московскому времени.

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