Копылов техническим нокаутом победил Сориано

На UFC Fight Night 217 состоялся бой в среднем весе между американцем Пунахеле Сориано и россиянином Романом Копыловым. Копылов выиграл техническим нокаутом во втором раунде.

Для Копылова этот бой стал четвертым в UFC. Он дебютировал в промоушене в 2019 году: два поражения и победа.

Ранее менеджер Копылова Александр Скаредин сказал, что продление контракта его клиента с UFC зависит от результата боя против Сориано.

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