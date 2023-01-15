Копылов техническим нокаутом победил Сориано

Теги UFC MMA Роман Копылов UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

На UFC Fight Night 217 состоялся бой в среднем весе между американцем Пунахеле Сориано и россиянином Романом Копыловым. Копылов выиграл техническим нокаутом во втором раунде.

Для Копылова этот бой стал четвертым в UFC. Он дебютировал в промоушене в 2019 году: два поражения и победа.

Ранее менеджер Копылова Александр Скаредин сказал, что продление контракта его клиента с UFC зависит от результата боя против Сориано.

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2 комментария

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fil_spb
Молодец, кудрявый. Хорошо печень промассировал. Тренеры отлично вели его из угла, а парень всё вовремя делал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковш Сосновый
Ну добряк, красавчик парень😄
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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