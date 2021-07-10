Конор: «Это еще не конец»

Бывший чемпион UFC в двух весах Конор Макгрегор дал комментарий после поражения на UFC 264 от Дастина Порье.
Конор сломал ногу в концовке первого раунда. Врач остановил бой, победа техническим нокаутом присуждена Порье.
«Это еще не конец. Если мне придется подраться с ним на улице, значит будет так. Мне плевать.
Ты не ломал мне ногу своим ударом. Я проверил.
Твоя жена в моем списке. Эй, детка, ответь мне на сообщение. К черту Дастина», – сказал ирландец в октагоне.
Дастин Порье: «Все освистывают меня. Можете поцеловать в зад – я избил Конора»