Конор: «Это еще не конец»

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Бывший чемпион UFC в двух весах Конор Макгрегор дал комментарий после поражения на UFC 264 от Дастина Порье.

Конор сломал ногу в концовке первого раунда. Врач остановил бой, победа техническим нокаутом присуждена Порье.

«Это еще не конец. Если мне придется подраться с ним на улице, значит будет так. Мне плевать.

Ты не ломал мне ногу своим ударом. Я проверил.

Твоя жена в моем списке. Эй, детка, ответь мне на сообщение. К черту Дастина», – сказал ирландец в октагоне.

Дастин Порье: «Все освистывают меня. Можете поцеловать в зад – я избил Конора»

Видео перелома ноги Конора в бою с Порье

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