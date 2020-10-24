Хабиб: «Салам всем моим хейтерам»

Чемпион UFC в легком весе в инстаграме одного из своих тренеров Эседа Эмирагаева передал привет хейтерам.

– Передай салам, Хабиб, всем моим подписчикам.

– Салам всем братьям, всем достойным пацанам.

– А хейтерам, чьи надежды не оправдались, – соболезнование сделаем, наверное, да?

– Да нет, брат, без них неинтересно, им тоже салам передадим. Если что, извините, чьих сыновей обидел, – сказал Хабиб.

Нурмагомедов завершил карьеру после победы в бою с Джастином Гейджи на UFC 254.

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