Камил Гаджиев: «Готов организовать бой Широкова с Федотовым»

Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил о готовности организовать поединок между экс-футболистом сборной России Романом Широковым и бывшим арбитром РПЛ Игорем Федотовым.

«Готов ли я организовать этот бой? Вообще не вопрос! Просто я не верю в бой с точки зрения ММА. Широков – хороший спортсмен, может, наверное, кулаками помахать.

Федотов, делая вызов, наверняка понимал, что у него есть какие-то шансы. Значит, у него есть спортивное прошлое. В принципе, арбитры – это неплохо подготовленные люди.

Но это не история про ММА, здесь нужно уметь и бороться, и бокс знать неплохо. Сомневаюсь, что кто-то из них что-то покажет.

А вот по боксу, тут бы они смогли подраться. Смог же Миша Кокляев. Что бы он ни показал в бое с Емельяненко, Миша все равно смог. Думаю, и Широков с Федотовым смогут, но это чисто бокс.

И еще, как к этому относится боксерское сообщество. Я не думаю, что в боксерской индустрии в большом восторге, что сейчас все подряд выясняют отношения. Это дискредитирует бокс определенным образом.

Кстати, бой на кулаках вполне формат для ребят, тем более Широков в этом компоненте себя уже показал. Посмотрим, сможет ли Федотов это сделать», – рассказал Гаджиев.

Широков 10 августа избил арбитра Никиту Данченкова во время матча любительских команд на Московском Кубке Селебрити.

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