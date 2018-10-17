Камил Гаджиев: «Даже такая ужасная трагедия, как смерть Абдулманапа, не сломает Хабиба»

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился мнением о дальнейшей карьере . По его мнению, чемпион продолжит драться.

«Думаю, будет выступать. С другой стороны… Потерять отца – это трагедия для любого нормального мужчины, у которого есть правильные отношения с отцом. Поэтому меньше всего сейчас Хабиб думает о том, продолжать ему или нет. Наверное, придет время, когда об этом нужно будет серьезно поговорить.

Я считаю, что надо продолжать. В этой жизни очень много чего произошло, что могло сломать Хабиба, но не сломало. И даже такая ужасная трагедия тоже не сломает его», – сказал Гаджиев Sports.ru.

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