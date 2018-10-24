Видео нокаута в бою Поветкин – Уайт

Теги WBC Александр Поветкин Диллиан Уайт бокс Бой Поветкин – Уайт Бокс/MMA/UFC

В Брентвуде завершился вечер бокса, в главном событии которого встретились Александр Поветкин и Диллиан Уайт.

Бой завершился в пятом раунде: Поветкин восстановился после двух нокдаунов в предыдущей трехминутке и отправил соперника в глубокий нокаут.

Теперь Поветкин – временный чемпион WBC и обладатель бриллиантового пояса организации.

Александр Поветкин вырубил Диллиана Уайта и стал временным чемпионом мира!

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