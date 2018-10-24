Видео нокаута в бою Поветкин – Уайт

В Брентвуде завершился вечер бокса, в главном событии которого встретились Александр Поветкин и Диллиан Уайт.

Бой завершился в пятом раунде: Поветкин восстановился после двух нокдаунов в предыдущей трехминутке и отправил соперника в глубокий нокаут.

Maestro Sasha Powietkin 🇷🇺

co za atomowe uderzenie! #WhytePovetkin pic.twitter.com/dV158NC9He — Lewitujący Judasz (@Lewitujacy) August 22, 2020

Теперь Поветкин – временный чемпион WBC и обладатель бриллиантового пояса организации.

Александр Поветкин вырубил Диллиана Уайта и стал временным чемпионом мира!