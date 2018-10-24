Поветкин нокаутировал Уайта, Тэйлор победила Персон и другие бои в «Бойцовском саду»

Сегодня ночью в Брентвуде в «Бойцовском саду» состоится вечер профессионального бокса.

В главном событии бывший чемпион мира в тяжелом весе (36-2, 24 КО) нокаутировал (27-2, 18 КО) в пятом раунде и стал временным чемпионом мира WBC.

Другие бои:

Абсолютная чемпионка мира в легком весе Кэти Тэйлор (16-0, 6 КО) победила в реванше Делфин Персон (44-3, 18 КО). Единогласным решением судей. Счет: 96-94, 96-94Ю, 98-93.

Бой между Джеком Кулленом (18-2-1, 9 КО) и Заком Челли (7-1, 3 КО) завершился вничью. Счет судей: 97-93, 95-96, 95-95.

Начало прямой онлайн-трансляции 23 августа в 00:15 по московскому времени.

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