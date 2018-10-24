Джон Джонс: «Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Очень скоро увидимся»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс высказал желание подраться с чемпионом UFC в тяжелом дивизионе Стипе Миочичем.
«Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Увидимся очень скоро.
Нужно избегать правой руки Стипе, но я слишком быстр и слишком силен.
Когда наступит правильное время, у меня будет слишком много энергии.
Скоро, очень скоро меня будут считать самым плохим парнем на этой планете», – сказал Джонс.
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