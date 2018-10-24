Даниэль Кормье объявил о завершении карьеры

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах прокомментировал бой против чемпиона UFC в тяжелом весе и объявил, что завершает карьеру.

«Стипе проделал хорошую работу. Я ничего не вижу левым глазом, он доставил мне проблемы. Я ничего не вижу левым глазом.

Я был удивлен, что он так много времени держал меня в клинчах. Но все равно: быть проигравшим в двух боях трилогии – это отстой.

Но, как я говорил ранее, это мой последний бой. Это был хороший бой. Это был отличный путь, но это был мой последний поединок за звание чемпиона мира», – сказал Кормье.

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