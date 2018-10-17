Виталий Кличко не cмог выговорить по-украински слово «сенсационные», а вместо «после» сказал «писька»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко вновь оговорился.

Во время очередного брифинга мэр столицы Украины комментировал публикации в СМИ относительно нарушением им карантинных мер в связи с пандемией коронавируса.

Кличко не смог выговорить по-украински слово «сенсационные», а вместо «после» сказал «писька».

«Не тратьте деньги на распространение лжи и манипуляций. Предъявляйте, пожалуйста, свои конкретные достижения и программы.

У меня уже спрашивали писька, после некоторых сенса, сенсы, сансеци, сенсацийных, знаете, публикаций в СМИ, нарушаю ли я карантинные ограничения», – сказал Кличко.

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