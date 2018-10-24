Александр Емельенянко предложил Магомеду Исмаилову провести реванш

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко предложил средневесу АСА Магомеду Исмаилову организовать реванш.

«Больше я не хочу драться в тяжах. Сейчас я вешу 93,8 кг. Хочу вернуться в свою комфортную весовую категорию 84 кг. Саша сказал: «Че, реваншнем?». Я сказал: «Если ты пожелаешь, пусть это случится».

Я полгода провел в очень тяжелом и строгом режиме. И не имеет значения, выиграл я или проиграл, – моя супруга сейчас скорее всего плачет.

Надо успокаивать. Хочу увидеть родных, родителей, потому что я в эти полгода не уделял им внимания. Пока был в Дагестане, я не заехал ни к кому, хотя у меня там куча родных.

Вы видите меня сейчас позитивным, добрым. Но во время подготовки я такой говнюк редкостный! Спасибо всем, кто верил в меня. А кто не верил в меня – теперь будут верить!» – рассказал Исмаилов.

Исмаилов нокаутировал Емельяненко в третьем раунде на турнире АСА 107 в Сочи.

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